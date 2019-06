ATP-Turnier in Büderich : Tennisturnier: Vorverkauf startet am Freitag

Vom 12. bis 18. August findet zum siebten Mal das ATP-Tennisturnier in Büderich statt. Gespielt wird auf der Anlage von GWR am Eisenbrand. Dustin Brown hat bereits zugesagt. Viele Sponsoren sind wieder mit dabei.

Aber auch im Laufe der Woche kann es sein, dass die Besucher ungewöhnliche Spiele erleben. „Wir sind ja 2013 gestartet, und da hat gleich Alexander Zverev, der damals erst 16 war, bei uns gespielt,“ sagt Turnierdirektor Marc Raffel. Und verweist auf eine Parallele in diesem Jahr: Die Doppel-Spieler Andreas Mies und Kevin Krawietz, gerade in Paris bei den French Open als Gewinner vom Platz gegangen, haben vor zwei Jahren auch in Büderich gespielt und gewonnen. Promi-Status hat dagegen bereits Dustin Brown, der schon oft beim Turnier in Büderich gespielt und sich zum Publikums-Liebling entwickelt hat. Auch er hat bereits zugesagt, in diesem Jahr wieder dabei zu sein.