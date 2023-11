Klimawandel Klimawandel

Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet von Vespa velutina liegt unter anderem in China, Taiwan, Indien und am Fuß des Himalaja. In Korea und Japan wurde sie eingeschleppt. Europäische Vorkommen wurden zum ersten Mal 2005 in Frankreich festgestellt, in Deutschland wird sie seit 2014 beobachtet, zunächst in Rheinland-Pfalz. Inzwischen kommt sie in Deutschland flächendeckend vor und hat unter anderem auch die Schweiz und die britische Insel erreicht.