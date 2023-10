Gewerbepark in Meerbusch Die Vision Böhler

„Das wird toll!“, ist sich Patric Gellenbeck sicher. Er ist neben Sebastian Kahl einer der beiden Geschäftsführer des Areal Böhler in Büderich, direkt an der Stadtgrenze zu Düsseldorf, und sieht auf dem Gelände großes Entwicklungspotenzial. Gemeinsam mit Christoph Kahl, der mit seiner Firma Jamestown Europe das Areal Böhler im März dieses Jahres erworben hat, will er diese Pläne in die Tat umsetzen – und präsentiert einen Zeit- und Zielplan, den Gellenbeck selbst als „sportlich, aber machbar“ beschreibt.