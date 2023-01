Kultur in Meerbusch Ein Blick in die Arbeitswelt der Künstler

Meerbusch hat ein reiches Künstlerleben, und viele Kulturfreunde erleben die Arbeit der hiesigen Künstler in Galerien und Ausstellungen. Die Aktion „Arbeitsplatz Kunst“ soll zusätzlich die Möglichkeit bieten, einen direkten Einblick in die Arbeitsweise und die Entstehung von Werken zu gewinnen. Kunstschaffende aus Meerbusch mit eigenem Atelier oder Atelierbeteiligung im Stadtgebiet können sich ab sofort wieder bis zum 15. Februar zur Teilnahme an der Aktion beim Fachbereich Kultur der Stadtverwaltung anmelden.