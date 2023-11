Ombudschaft in Meerbusch Die Vermittler zwischen Jugend und Amt

Die Zusammenarbeit von Bürgern und Amt läuft nicht immer ohne Konflikte ab. Gerade im Bereich Jugend und Familie ist es dann wichtig, einen Vermittler zu haben, eine neutrale Stelle, die im Streitfall schlichten kann. Das ist die Ombudschaft, die es jetzt auch in Meerbusch gibt. „Wir sehen unsere Aufgabe darin, die unterlegene Partei zu unterstützen und so die Machtverhältnisse auszugleichen“, sagt Martina Wesselmann. Die Sozialpädagogin ist Fachreferentin des Vereins Ombudschaft Jugendhilfe NRW, welcher diese Aufgabe in Meerbusch übernimmt.