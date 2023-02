Bundesweites Apothekensterben Wie steht es um Meerbuschs Apotheken?

In der Eifel ist es keine Seltenheit, dass Patienten 30 Kilometer bis zur nächsten Apotheke fahren müssen. Auch die Kunden in den Randbezirken der Neusser Innenstadt müssen weitere Wege in Kauf nehmen und im Nachtdienst kann der Weg dann auch noch einmal weiter werden. „Von vormals 110 Apotheken im Rhein-Kreis Neuss gibt es nur noch 100“, sagt Apotheker Christoph Napp-Saarbourg von der Einhorn Apotheke in Neuss. Er ist ehrenamtlicher Pressesprecher der Apothekerkammer Nordrhein, zuständig für den Rhein-Kreis Neuss und damit auch Meerbusch.