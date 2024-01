Gesundheit in Meerbusch Wo es bei dem E-Rezept zurzeit noch hakt

Ein Vorteil des E-Rezepts für die Patienten sei, dass sie für die Verschreibung von Medikamenten nicht unbedingt in die Praxis kommen müssten und auf diese Weise Zeit sparen. Auch für Menschen, die nicht so mobil sind, ist dies angenehm. Wer innerhalb Deutschlands im Urlaub oder verreist ist, könne sich telefonisch ein Medikament verschreiben lassen und dieses am Urlaubsort einlösen, berichtet Julia Stock. Ein Nachteil sei es, dass – anders als bei der Papierversion – die Patienten nicht sehen können, was ihnen verschrieben wurde. Und natürlich kann sich die Abhängigkeit von der Technik auch einmal nachteilig auswirken: Wenn das Internet oder die IT ausfällt, können die Kunden in dem Moment kein Rezept einlösen.