Konverter in Osterath : Zehn Jahre Protest gegen den Konverter

Meerbusch Als im Sommer 2012 die Pläne bekannt wurden, einen Konverter auf den Feldern vor Osterath zu bauen, formierte sich in der Bürgeschaft Protest. Dieser ist auch zehn Jahre später nicht zum Erliegen gekommen.

In diesen zehn Jahren haben die drei Männer und zahlreiche Mitstreiter Dokumente gesammelt und sind tief in die Thematik eingestiegen. Sie haben Argumente zusammengetragen und diese mit anderen Anwohnern, der Politik auf Stadt- und Kreisebene und darüber hinaus und auch mit Amprion selbst diskutiert.

Trotz der Zugeständnisse in der Planung nennen die protestierenden Bürger weitere Argumente gegen die Vorstellung des Konverters: eine Sauerstoff-Stickstoff-Leitung in unmittelbarer Nähe, die Versiegelung von Ackerfläche, die zusätzliche Belastung für die Feuerwehr in Osterath, die sich derzeit ohnehin in der Umstrukturierung befindet. Dazu kommt auch das Hauptargument der Stadt, die betont, dass es für das Projekt in Osterath keine Standortgebundenheit gibt.