Bürgermonitor : Der Kirchpfad bleibt ein dunkles Loch

Schon lange ärgern sich die Anwohner, dass der mittlere Abschnitt des kleinen Weges so verwahrlost ist. Die Beleuchtung funktioniert nicht, und ein Eigentümer schneidet die Büsche auf seinem Grundstück nicht zurück.

Barbara Gerwin freut sich, dass es abends wieder länger hell ist. Denn dann fällt wenigstens noch ein bisschen Licht durch das dichte Gestrüpp, das den Kirchpfad in Büderich wie ein grünes Dach überspannt. „Im Winter war es ganz schlimm“, sagt die Anwohnerin, die dort seit fast 50 Jahren wohnt. „Wenn ich morgens oder abends mit meinen Hunden spazieren gehe, ist das ein schwarzes Loch. Da traut sich doch niemand rein.“ Auch ihre Nachbarn würden den Kirchpfad bei Dunkelheit meiden.

Der Kirchpfad beginnt an der Straße Im Bachgrund. Dort stehen mehrere Straßenlaternen, der Weg ist gepflastert, offen und hell. Auch das hintere Stück bis zur Kapelle wurde schon längst saniert. „Nur das Mittelstück zwischen Schaertzgensweg und Hohegrabenweg wird seit Jahren vernachlässigt“, klagt Gerwin. Zwar wurden der Bodenbelag inzwischen erneuert und der Weg befestigt. Gerwin: „Aber niemand pflegt diesen Weg. Der Kirchpfad ist im Mittelteil klein und schmal, aber trotzdem ist das doch ein öffentlicher Weg, der von vielen Leuten genutzt wird. Auch von Kindern, die den Spielplatz besuchen wollen.“

Die Stadt Meerbusch ist nur begrenzt für den Kirchpfad zuständig, kennt das Problem allerdings schon lange. „Die Anlieger sind zur Pflege verpflichtet“, sagt Stadtsprecher Michael Gorgs. Aber nicht alle kümmerten sich darum, die Bäume und Sträucher auf den angrenzenden Grundstücken zurückzuschneiden. „Das ist schade“, sagt Barbara Gerwin, die sich ebenso wie die meisten Anwohner des Kirchpfads bemüht, den Weg begehbar und frei von Gestrüpp zu halten. „Die Leute sollten diesen schönen Weg doch würdigen und nicht so verkommen lassen.“ Inzwischen wurden Info-Zettel in der Nachbarschaft verteilt mit der Aufforderung, die in den Weg wachsenden Bäume und Sträucher zurückzuschneiden, teilt die Stadt mit. Im zweiten Schritt würden dann Fristen gesetzt. Würden auch die nicht beachtet, sei danach ein Bußgeld fällig.