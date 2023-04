Angelbikes aus Meerbusch Vom Fahrradkurier zum Unternehmer

Barbara Rennertz ist eine von den zwölf neuen Mitarbeiterinnen. Die examinierte Familienpflegerin und Betreuungsassistentin, selbst schon in Rente, arbeitet jetzt als 520-Euro-Kraft bei Angelbikes und hilft bei der Betreuungsberatung. „Viele, die plötzlich einen Pflegegrad brauchen, kennen sich in dem Dschungel von Vorschriften und Regeln nicht aus“, sagt sie. Da kann sie helfen, denn sie weiß, wie viele Möglichkeiten es gibt, an Unterstützung zu kommen. 34 Stunden im Monat arbeitet sie bei Angelbikes, telefoniert dabei viel, besucht die Kunden aber auch zu Hause und berät in vielen praktischen Dingen. Auch ihre Tochter Jenny ist als Alltagshelferin bei Angelbike aktiv, ebenso wie Leah Hördt. Sie holt vor allem von den Apotheken Medikamente ab und liefert sie aus. Die Studentin der Wirtschaftspsychologie geht aber auch mit den Kunden spazieren oder leistet einfach nur Gesellschaft. Auch Martina Helesky arbeitet stundenweise als Alltagshelferin und hilft beim Einkaufen. Ihre Erfahrung: „Die Menschen sind sehr dankbar, weil sie oft nicht mehr alleine unterwegs sein können.“ Svenja Schönbach geht ebenfalls für die Kunden einkaufen, ist dabei am liebsten mit ihrem Lastenrad unterwegs. Denn Räder sind es, die die junge Frau total faszinieren. „Am liebsten möchte ich eine Ausbildung zur Fahrradmonteurin machen“, erzählt sie. Und Sascha Plewka hilft ihr gerade dabei, eine solche Lehrstelle zu finden – ohne seine geschätzte Mitarbeiterin, die als Teamleiterin für den Lieferdienst eingesetzt ist, dabei natürlich zu verlieren. „Vielleicht kann man ja beides kombinieren.“