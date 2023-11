Brauchtum in Meerbusch Prinz Andreas V. regiert in Nierst

Diese Gruppen gestalten die Wagen, die beim Rosenmontagszug durch das Dorf mitziehen und dem Sessionsmotto getreu mit viel Liebe und Detailgenauigkeit ausstaffiert und dekoriert werden. Solch einer Wagenbautruppe schloss sich der 52 Jahre alte Pfleger vor vier Jahren an und gestaltete fleißig die Mottowagen mit. Die Aktiven treffen sich regelmäßig in den großen Landwirtschaftshallen des Dorfes und basteln an den schmucken Wagen herum. Dabei kommt die Geselligkeit natürlich nicht zu kurz. „Ich habe immer schon gerne gefeiert und fühle mich bei den Wagenbauern und im Verein Kött on Kleen sehr wohl“, sagt Settekorn, der in einer Einrichtung der Diakonie in Düsseldorf arbeitet.