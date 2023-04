Politisches Amt in Meerbusch Lankerin Andrea Deckelmann im Landesvorstand der Piratenpartei

2012 ist die gelernte Reiseverkehrskauffrau der Partei der „Piraten“ beigetreten, weil sie sich nach eigenen Angaben in deren Wahlprogramm verliebt hat. Sie ist nach zwei Jahren wieder in den Vorstand gewählt worden und will ihre Arbeit unter dem neuen Vorsitzenden Sven Bechen fortführen. „Auf uns kommt eine Menge Arbeit zu“, sagt Deckelmann, die wie ihre Vorstandskollegen ehrenamtlich in der Piratenpartei aktiv ist. Es gelte nicht nur Wahlen vorzubereiten, sondern auch die Mitglieder in den Kreisverbänden wieder an die Stammtische zu holen. Durch Corona sei der persönliche Austausch in den Hintergrund getreten. Nun müsse wieder aktiv an der Basis gearbeitet werden. Dieses Vorhaben unterstütze der Landesverband.