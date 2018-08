Anakonda in Latumer See in Meerbusch: Ordnungsamt will Würgeschlange mit Köder fangen

Würgeschlange in Meerbusch : Ordnungsamt will Anakonda mit Köder fangen

Foto: Anke Kronemeyer 8 Bilder Anakonda in Meerbusch im Latumer See entdeckt

Meerbusch Von der Anakonda im Latumer See in Meerbusch fehlt weiter jede Spur. Das Ordnungsamt denkt deshalb über den Einsatz eines Köders nach, um die Würgeschlange einzufangen.

Am Latumer See ist es am Sonntag ungewöhnlich ruhig: Keine Spaziergänger, keine Fahrradfahrer drehen hier ihre Runden, nur zwei Jogger sind auf der anderen Seite des Sees zu sehen. Die Sperrung des Ordnungsamtes zeigt ihre Wirkung: Seit Donnerstag stehen Zäune und Schilder an allen See-Zugängen, weil Angler eine etwa zwei Meter lange Anakonda im Wasser entdeckt hatten, die sich anschließend um einen Baumstamm am Seeufer schlängelte, dann aber wieder im Wasser verschwand.

Am Wochenende gab es keine Hinweise bei Polizei oder Feuerwehr, wie Bettina Scholten vom Meerbuscher Ordnungsamt am Sonntag mitteilte. Ihr Kollege Arnd Römmler war am Wochenende das Seeufer mehrfach abgegangen, Sonntag war ihm aufgefallen, dass einer der Sperrzäune offen stand. Wer sich daran zu schaffen machte, ist nicht bekannt. Von der Anakonda fehlte jedenfalls jede Spur.

Am Montag will das Ordnungsamt gemeinsam mit Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage über die nächsten Schritte beraten. „Wir werden uns von Reptilienexperten beraten lassen, welche Maßnahmen ergriffen werden können“, sagte Scholten.

Es gibt mehrere Varianten, wie die Würgeschlange eingefangen werden könnte. Sehr wahrscheinlich ist, dass Reusen mit Ködern im See ausgesetzt werden. „Wie wir das umsetzen, wo sie ausgelegt werden und wie sie bestückt werden, müssen wir dann noch absprechen“, sagt Römmler. Eine Reuse sei ein größeres Netz, in das Fische hinein schwimmen, aber nicht mehr heraus kommen können. „Das wollen wir in diesem Fall mit der Schlange versuchen“, sagt Römmler.

„Wir werden auch überlegen, ob es sinnvoll ist, die Sperrung zu erhalten“, sagt Scholten weiter. „Dazu gibt es sehr unterschiedliche Meinungen.“ Dass der See am Wochenende gesperrt war, sei aber wichtig gewesen, damit sich die Stadt einen Überblick über die Situation verschaffen konnte, und um die Bevölkerung zu informieren und sensibilisieren.