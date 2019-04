Unfall an der U76-Strecke : Gülle-Lkw fährt sich in Schrankenanlage fest

Gülle-Lkw fährt sich in Schrankenanlage fest

Unfall an der U76-Strecke

Trotz des Warnlichts fuhr der Lkw-Fahrer in den Gleisbereich des Bahnübergangs „Am Breil“. Foto: RP/Klemens Ludwig, RP-Leser

Bahnverbindung der U 76 zwischen Düsseldorf und Krefeld war am Dienstag eine halbe Stunde lang gestört.

Der Fahrer eines Lkw, der nach Zeugenbeobachtungen Gülle geladen haben soll, hat am Dienstag gegen 11.10 Uhr offenbar trotz des Rotlichts den Bahnübergang „Am Breil“ im Büderich befahren.

Dabei fuhr er so spät in den Gleisbereich, dass sich die Schranke senkte und der Lkw zwischen den beiden Schrankenbäumen fest steckte. Die einfahrende Bahn der U 76 von Düsseldorf nach Krefeld wurde automatisch nach einer Störmeldung gestoppt, ein Zusammenstoß konnte so verhindert werden.