Amprion lädt zum Bürgerinfomarkt : Konverter: Amprion lädt zum Info-Markt

Alle Meerbuscher sind zum Info-Markt eingeladen, den Amprion in Sachen Konverter veranstaltet.

(ak) Von 17 bis 20 Uhr ist ein Bürger-Info-Markt am nächsten Donnerstag, 7. November, angesetzt. Dann will das Energieunternehmen Amprion in der Aula der Realschule Osterath Stellung zu den nun konkreten Plänen für den Konverter am Standort Osterath beziehen.