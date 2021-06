Verkehrsbehinderungen in Meerbusch : Vollsperrung im Autobahnkreuz Meerbusch

Verkehrsbehinderungen in Meerbusch

Ossum-Bösinghoven Am Wochenende, 12. und 13. Juni, wird die Autobahn 57 zwischen dem Autobahnkreuz Meerbusch und der Anschlussstelle Krefeld-Oppum in beide Richtungen gesperrt.

(ena) Am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Juni, steht die nächste Vollsperrung im Autobahnkreuz Meerbusch an. Von Samstag, 2 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr, sperrt die Autobahn GmbH Rheinland die A57 zwischen dem Autobahnkreuz Meerbusch und Krefeld-Oppum in beide Richtungen. Grund ist das Auflegen einer Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer. Umleitungen sind mit rotem Punkt ausgeschildert. Die Arbeiten sind nötig im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der A57 zwischen dem Kreuz Meerbusch und Krefeld-Oppum. Das rund vier Kilometer lange Teilstück wird bis Mitte 2023 auf sechs Spuren erweitert. Wegen der Corona-Pandemie und Problemen bei der Vergabe der Aufträge hat sich der Ausbau verzögert. Die alte Brücke „Am Weilerhof“ wurde bereits Anfang Juni abgerissen.