Handel in Meerbusch : Buchhändler bereiten sich auf die Öffnung vor

Maxi von Zittwitz betreibt die beiden Mrs Books Buchhandlungen in Lank und Osterath. Vor dem Neu-Start am Montag dekoriert sie die Büchertische. Foto: Mrs Books

Meerbusch Ab Montag dürfen die Kunden wieder selbst in den Regalen nach neuer Lektüre stöbern. Die Zwangspause haben einige Geschäftsleute genutzt, um neue Konzepte auszuprobieren. Andere, um die Verkaufsräume zu renovieren.

Nachrichtenticker statt Roman. In den vergangenen Tagen und Wochen gehörte die intensive Lektüre der Neuverordnungen auf den Internetseiten des Landes zu Maxi von Zittwitz’ Abendritual. Am Mittwochabend dann die erleichternde Info: Buchhandlungen dürfen ab 8. März wieder öffnen. „Da war die Freude groß in unserer Team-Chatgruppe“, erzählt die Buchhändlerin, die in Lank und Osterath die beiden Mrs. Books-Geschäfte betreibt.

Das sieht Katja Gossens von der gleichnamigen Buchhandlung in Büderich genauso. „Die Stimmung ist toll, wir sind alle ein bisschen aufgeregt und freuen uns auf die Kunden.“ Auch, weil die Lockdown-Zeit genutzt wurde, um die Buchhandlung an der Dorfstraße zu verschönern. „Der Teppichboden ist einer schönen Holzoptik gewichen, und wir haben ein neues Regalsystem“, sagt Gossens. „Das möchten wir den Meerbuschern nun auch zeigen.“ Von ihrem Team waren einige Mitarbeiter in Kurzarbeit. „Aber seit März sind alle wieder im Einsatz.“ Am Montag öffnet die Buchhandlung dann zu den üblichen Zeiten. Acht Kunden dürfen das Geschäft gleichzeitig betreten. Alles andere ist für die Buchhändler mittlerweile Routine: Desinfektionsmittel, Abstandsregeln, Acrylglasscheiben. Gossens: „Wir geben pro Kunde einen Korb raus, so können wir leicht den Überblick behalten.“ Dass inzwischen nur noch medizinische und keine Stoffmasken mehr getragen werden dürfen, sieht sie nicht als Problem. Katja Gossens: „Das kennen die Leute ja mittlerweile aus jedem Supermarkt.“