Umweltschutz in Meerbusch : Radfahrer demonstrieren für bessere Klimapolitik

Umweltschutz in Meerbusch

Meerbusch Am 19. März organisieren die BUND-Ortsgruppe und Parents for Future die Tour durch Meerbusch. Es gelten strenge Hygieneauflagen. Treffpunkt ist der Parkplatz Haus Meer. Start ist um 17 Uhr.

(ena) Eine große Fahrrad-Demo soll am Freitag, 19. März, auch in Meerbusch auf die weltweite Klimakrise aufmerksam machen und für eine fußgänger- und fahrradfreundlichere Stadt kämpfen. Organisiert wird die Fahrt von der BUND-Ortsgruppe und der Parents for Future-Gruppe. Mitradeln können alle Meerbuscher: Lehrer, Eltern, Schüler, Politiker, Familien, Vertreter von Vereinen und Kirchen und alle anderen.