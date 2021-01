Mindestens drei Stuten schwanger : Nachwuchs bei den Alpakas

Bösinghoven Mindestens drei Alapak-Stuten sind trächtig. Die Fohlen werden im Sommer zur Welt kommen. Mit der Zeit sollen sie ausgebildet werden, um Gäste auf Spaziergänge zu begleiten.

Ein Tierarzt hat die Stuten, die beim Hengst waren, per Ultraschall untersucht. Bei dreien war der Befund eindeutig positiv – die Alpakas sind schwanger. Ein viertes Tier war allerdings so kitzelig, dass es die Untersuchung nicht ruhig abwarten wollte – hier steht das Ergebnis noch aus. „Wir halten sie bei den anderen werdenden Müttern und warten einfach ab“, sagt Heike Seibt gut gelaunt. Seit 2007 hält sie Alpakas in Meerbusch und ist noch immer „total verliebt“ in die Tiere, wie sie sagt. Schon elf Fohlen wurden auf dem Hof geboren, die Herde umfasst aktuell 24 Tiere, dazu kommen noch zwei Lamas. Die nun kommenden Fohlen sind die ersten, die vom eigenen Hengst gezeugt wurden. Sie sollen auf dem Hof bleiben und in die Herde aufgenommen werden.