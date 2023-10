Pflege in Meerbusch Alltagshelfer unterstützten bei Einschränkungen und Einsamkeit

Gleichzeitig mit der Anzahl der Senioren in der Stadt wächst der Wunsch der älteren Generation, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben zu können. Und deshalb ist Florian Behnecke (33) bei der vor zwei Jahren im Gespräch mit der Redaktion geäußerten Redensart „Einen alten Baum versetzt man nicht“ geblieben.