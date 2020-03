Sport in Meerbusch : Kein Sport mehr wegen Corona

Der verwaiste Kunstrasenplatz des 1. FC Büderich 02. Die Fußballplätze in Meerbusch bleiben in den nächsten Wochen leer. Alle Spiele wurden abgesagt. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Ab sofort ruht in allen Amateursportarten der Spielbetrieb. Mehrere Verbände haben die Saison schon vorzeitig beendet. Aktuell wird auch nicht mehr trainiert. Die Meerbuscher Verantwortlichen stehen hinter der Entscheidung.

Während in der Fußball-Bundesliga der 26. Spieltag am Wochenende ohne Zuschauer ausgetragen wird, ruht im Fußballverband Niederrhein (FVN) ab sofort der Ball. In Abstimmung mit seinen 13 Kreisen entschied der FVN am Freitag auf Grund der jüngsten Entwicklung rund um das Coronavirus, den gesamten Spielbetrieb im Jugend- und Seniorenbereich mit sofortiger Wirkung bis Sonntag, 19. April, einzustellen. „In den vergangenen 48 Stunden hat sich die Anzahl der Vereine, die große Sorgen hatten und um Spielverlegungen baten, dramatisch erhöht. Daher haben wir die Entscheidung getroffen, den Spielbetrieb in unserem Verbandsgebiet zu unterbrechen“, sagte FVN-Präsident Peter Frymuth.

Bei den Männern sind alle Partien in der Oberliga, den Landes-, Bezirks- und Kreisligen sowie in den Kreispokal-Wettbewerben betroffen. Im Frauenfußball fallen sämtliche Partien der Niederrheinliga, der Landes-, Bezirks- und Kreisligen sowie die Pokal-Wettbewerbe aus. Bei den Junioren sind die Niederrheinliga, die Kreisligen, Kreisleistungsklassen und Kreisklassen sowie der Niederrhein- und Kreispokal betroffen. „Es war keine leichte Entscheidung, denn eigentlich ist es unser Bestreben, den Spielbetrieb zu ermöglichen und nicht zu unterbinden. Es gilt, die Sorgen der Vereine ernst zu nehmen, die Gesundheit aller steht im Vordergrund“, so Frymuth. Dieser Meinung schließt sich Daniel Peters, stellvertretender Vorsitzendes TSV Meerbusch, an: „In der aktuellen Lage ist die Gesundheit aller Menschen und die Solidarität bei der Bekämpfung der Corona-Epidemie den Interessen des Sports voranzustellen. Deshalb haben wir vorerst auch den Trainingstrieb aller Fußball-Teams eingestellt.“ Der Handballverband Niederrhein (HVN) hat ebenfalls mit den Spielbetrieb ausgesetzt. Wie lange, ist aktuell noch nicht geklärt. „Für den Fall, dass die Spielzeit nicht ordentlich zu Ende gespielt werden kann, weisen wir darauf hin, dass bezüglich Auf- und Abstieg in den kommenden Tagen noch einmal separat gesprochen wird“, erklärte der HVN. „Für den Alltag und den Handballsport ist das sehr schade, da uns allen etwas Selbstverständliches genommen wird. In der aktuellen Situation gibt es aber keine Alternative“, sagt Gert Stöcker, Trainer der Verbandsliga-Damen des TuS TD 07 Lank. Treudeutsch, aber auch der Osterather TV und der Meerbuscher HV haben ebenso ihren Trainingsbetrieb bis Ende der Osterferien eingestellt.