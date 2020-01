Autor aus Meerbusch : Fantasy für die Rettung der Wildbienen

Der Journalist Alexander Ruth hat ein Buch für junge Erwachsene vorgelegt. In seiner Fantasy-Version von Strümp kämpfen Helden für Naturschutz.

Im Tumbawunda-Tal, das an Strümp angelehnt ist, machen der sechsjährige Oskar und seine vierjährige Schwester Romy, so beginnt der Autor mit seiner Geschichte, eine schreckliche Entdeckung: Kein Brummen und Summen ist mehr zu hören. So geht das Abenteuer des „Bee-Teams“ los, zusammen mit den Ninjas der „Fantastic Ten“ und der pinken Eisprinzessinnen-Gang wollen sie Insekten und Tiere retten. Wie kommt nun ein Journalist, zumal einer ohne Kinder dazu, ein solches Buch zu schreiben?