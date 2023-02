Schulprojekt im Meerbusch Wirtschaftsboss spicht mit Mataré-Schülern

Berufsberatung spielt immer schon eine große Rolle am Mataré, so Schulleiter Christian Gutjahr. Das Gymnasium in Büderich beteilige sich schon seit vielen Jahren am Programm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ und biete den Schülern viele Möglichkeiten, sich zu orientieren. Aber auch er weiß: „Wer Abi macht, will eigentlich erst mal studieren.“ Gleichwohl haben auch Gutjahr und seine Kollegen in den Corona-Jahren festgestellt, dass viele Schüler nicht recht wüssten, was sie nach der Schule machen sollen. „Viele können sich gar nicht entscheiden, weil es so viele Angebote gibt.“