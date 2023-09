Ernährung in Meerbusch Aktionswoche zur regionalen Ernährung

Meerbusch · Der Ernährungsrat des Rhein-Kreis Neuss will auch in Meerbusch für Aufmerksamkeit für Produkte aus der Nachbarschaft werben. Auch Schulen, Kitas und Mensen können sich an der Aktionswoche beteiligen.

04.09.2023, 05:15 Uhr

Der Ernähungsrat ruft dazu auf, beim Einkaufen und Kochen verstärkt auf Produkte aus der Region zu setzen. Foto: dpa-tmn/Bernd Settnik