Bundesweite Aktionswoche Neue Begegnungen bei der Interkulturellen Woche

Zur bundesweiten „Interkulturellen Woche“ vom 25. September bis zum 1. Oktober gibt es in Meerbusch eine Reihe von Angeboten. Die „Interkulturelle Woche“ ist eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der evangelischen Kirche in Deutschland und der griechisch-orthodoxen Metropolie und findet seit 1975 statt. In mehr als 600 Städten und Gemeinden gibt es rund 5000 Veranstaltungen. Unter dem diesjährigen Motto „Neue Räume“ steht die Begegnung im Vordergrund. Neue Räume sollen dabei geschaffen, geöffnet und gezeigt, aber auch gefordert, geschützt und verteidigt werden. „Die Angebote vor Ort sollen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Hautfarbe verbinden – denn nur wer frei zusammenlebt, wer ,neue Räume‘ betritt und sich dem Unbekannten öffnet, wächst zusammen“, so Bürgermeister Christian Bommers, der nach vierjähriger Pause der Veranstaltung erstmals die Leitung übernimmt. „Die Hemmschwelle für rassistische Sprüche und Taten scheint immer weiter zu sinken, nicht nur in den sozialen Medien. Dagegen müssen klare Signale gesetzt werden“, so Bommers. Zentrales Anliegen sei es, durch Begegnungen den Horizont zu erweitern und Vorurteile abzubauen.