Verkehr in Meerbusch : Stadt zeigt Parksündern die gelbe Karte

Verkehr in Meerbusch

Meerbusch Ab 9. November gilt bundesweit der verschärfte Bußgeldkatalog. Parksündern in Meerbusch wird noch eine einwöchige Schonfrist gewährt. Die Aktion „Gelbe Karte“ wirbt für ein partnerschaftliches Miteinander aller Verkehrsteilnehmer.

(RP) Bundesweit tritt am Dienstag, 9. November, der verschärfte Bußgeldkatalog in Kraft. Dennoch gewährt die Stadt Meerbusch Parksündern, die Fuß- oder Radwege blockieren, in zweiter Reihe parken oder Straßenecken zustellen, erst einmal noch eine einwöchige Schonfrist.