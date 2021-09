Umweltwoche in Meerbusch : Am Sonntag autofreie Dorfstraße in Büderich

Am Sonntag autofreie Dorfstraße in Büderich

Meerbusch Die Literatourradler Thorsten Trelenberg und Michael Schumacher radeln am Samstag auf dem blau-weißen Info-Mobil der Stadt durch Meerbusch. Am Sonntag ist die Dorfstraße für den Autoverkehr gesperrt.

(RP) Bei der ersten Meerbuscher Aktionswoche „Klimaschutz und Mobilität“ sind am Samstag, 18. September, die „Literatourradler“ im Stadtgebiet unterwegs. Um 11 Uhr besuchen die Schriftsteller Michael Schumacher und Thorsten Trelenberg die Baumpflanzaktion der Stadt am Bürgerwäldchen 5 am Hülsenbuschweg in Büderich und zeigen ihr Spontanprogramm rund um den Klimaschutz. Anschließend gibt das Duo ein Gastspiel auf dem Wochenmarkt auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz. Später kann man das radelnde Dichterteam auch unterwegs live erleben. Die Literatourradler treten mit dem blau-weißen Info-Mobil „Umwelt- und Klimaschutz“ der Stadtverwaltung in die Pedale. Das Team der Stadtbibliothek am Dr.-Franz-Schütz-Platz stellt eine Medienauswahl zum Thema Klima und Mobilität für Kinder und Erwachsene zusammen.