Landwirtschaft in Meerbusch : Kleine Kinder, große Trecker

Landwirtschaft in Meerbusch

Nierst 45 Kinder aus dem Nierster Kindergarten Mullewapp machten beim Thementag „Landwirtschaft früher und heute“ mit. Auch die neu gegründete Landjugendbewegung Meerbusch war mit einigen Fahrzeugen dabei.

Der vierjährige Toni Bongartz sitzt stolz wie Oskar auf dem grünen Traktor und macht mit seinen Kumpanen aus dem Kindergarten Mullewapp eine Spritztour über die Felder rund um Nierst – das zumindest dürfte sich in der Phantasie der wilden Bande abgespielt haben, die nun auf dem Platz vor der Alten Schule an der Stratumer Straße einen Ausflug in die Welt der Landwirtschaft machen konnte.