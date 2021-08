Schulstart in Meerbusch : Zweitklässler als Hilfspolizisten

Ein Zweitklässler übergibt Tempo-Taschentücher und Bild an eine Autofahrerin. Victoria Wolf vom Verkehrsdienst Meerbusch unterstützt ihn dabei. Foto: RP/Ralf Kamphausen/Polizei RKN

Lank-Latum Schüler der Pastor-Jacobs-Schule in Lank haben am Freitagmorgen Autos auf der Kaiserswerther Straße angehalten. Mit der „Aktion Tempo“ wollten sie die Kraftfahrer dazu aufrufen, Rücksicht zu nehmen.

Theo aus der 2c atmet noch einmal tief ein, reckt sein Kinn ein wenig nach oben und tritt dann an die Beifahrertür des schwarzen Mustang. Dessen Fahrer hat die Scheibe schon runtergelassen und wartet neugierig, was passiert. „Ich bin Theo, und das hier ist mein Schulweg. Deshalb fahr bitte immer vorsichtig“, sagt der Junge. Dabei überreicht er dem Mann eine Packung Tempo-Taschentücher und ein Ausmalbild. „Damit du dich immer an mich erinnerst. Und Danke, dass du mir zugehört hast.“ Der Fahrer lächelt und verspricht: „Ich werde mich dran halten.“ Stolz schaut Theo zu seiner „Partnerin“ Victoria Wolf herüber, die den Daumen nach oben reckt: „Hast du toll gemacht, Theo!“

Die Polizistin vom Verkehrsdienst Meerbusch ist eine von elf Beamten, die am Freitagmorgen ab acht Uhr in Lank gemeinsam mit den Zweitklässlern der Pastor-Jacobs-Schule Autofahrer angesprochen und dabei zu mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr aufgerufen haben. „Ich mache zum ersten Mal bei der ,Aktion Tempo’ mit, es macht total viel Spaß“, sagt die junge Polizistin. „Die Kinder haben überhaupt keine Hemmungen, die Erwachsenen anzusprechen. Und natürlich reagieren die Autofahrer ganz anders, wenn sie von den Kindern so nett gebeten werden.“ Ebenfalls dabei sind drei Polizeistudenten, die derzeit ihre erste Praktikumsphase absolvieren. „Wir hatten jetzt eine Woche Verkehrsdienst“, erzählt Marius Schumacher. „So etwas wie heute ist besonders schön, weil da mal niemand sauer auf uns ist.“

Verkehrssicherheitsberater Polizeihauptkommissar Ralf Kamphausen hat die „Aktion Tempo“ organisiert und ist begeistert, dass er diesmal zum Schulstart von so vielen Kollegen unterstützt wird. „Ich freue mich, dass das Thema Schulwegsicherheit so sehr im Fokus steht.“ Gerade die Kaiserswerther Straße sei problematisch und als Schulweg gefährlich, weil dort die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 Stundenkilometer wechselt. Victoria Wolf bestätigt: „Wir haben gerade eine Dame angesprochen, die gar nicht wusste, ab wann Tempo 30 gilt.“ Entsprechend sind auch an diesem Morgen viele Autofahrer zu schnell unterwegs.

Nach der Aktion durfte sich jede Klasse gemeinsam mit den Polizisten fotografieren lassen, die alle vollständig geimpft sind. Foto: RP/Ralf Kamphausen/Polizei RKN

Bestraft wird aber keiner von ihnen, obwohl tatsächlich alle Fahrer anhalten müssen. Dabei werden die Kinder von den beiden Motorradpolizisten Dietmar Engels und Bernd Rulands unterstützt, die die Autos bereits einige Meter vor der Schülergruppe „rausziehen“. Engels, der zur Kradgruppe Neuss gehört, berichtet: „Tatsächlich war bislang niemand unfreundlich.“ Er und sein Kollege beteiligen sich immer gerne an Verkehrsaktionen mit Kindern und sind mit ihren blau-gelben Motorrädern natürlich immer eine besondere Attraktion. „Aber heute wollte tatsächlich keines der Kinder aufs Motorrad steigen, obwohl sie gedurft hätten – die Kindergartenkinder sind da anders“, sagt Engels und lacht.

Doris van Holt, Klassenlehrerin der 2c, freut sich, dass ihre 26 Kinder so begeistert bei der Sache sind. „Die waren alle so motiviert und haben sich wahnsinnig gefreut, dass sie tatsächlich Autos anhalten dürfen“, sagt sie. „Und als sie heute Morgen auch noch gesehen haben, dass so viele Polizisten mitmachen, war die Aufregung noch größer.“ Denn später soll auch noch ein Foto gemeinsam mit den Polizisten und deren Fahrzeugen gemacht werden.

Solche Verkehrsaktionen seien enorm wichtig, betont die Pädagogin. „Bei uns gehen beispielsweise viele Kinder zu Fuß zur Schule, und die Autos sind oft zu schnell unterwegs.“ Bei einigen Eltern sei daher die Sorge groß, dass dem Kind auf dem Schulweg etwas passiert. Deshalb würden sie es mit dem Auto zur Schule fahren. Van Holt: „Manche möchten ihre Kinder am liebsten bis auf den Schulhof fahren. Aber wir appellieren immer wieder an die Eltern, das Elterntaxi stehen zu lassen.“ Zum Glück seien viele sehr einsichtig. „Aber einige lassen es dann leider doch nicht sein“, berichtet die Grundschullehrerin.