Aktion in Meerbusch : „Meerbuscher Sterntaler“ erfüllen Kinderwünsche

In vielen Städten gibt es Wunschbäume. Auch in Meerbusch werden sie demnächst wieder aufgestellt. Foto: Birgit Sroka

Meerbusch Das Jugendamt der Stadt Meerbusch sucht auch in diesem Jahr Wunschpaten für die beliebte Advent-Aktion. Die Wunschbäume stehen ab 19. November.

(RP) Nachfragen sind im Jugendamt bislang schon reihenweise eingegangen, jetzt steht es fest: Auch in diesem Jahr sollen sich Meerbuscher Kinder, deren Familien in wirtschaftliche Notlage geraten sind, über ein Weihnachtsgeschenk freuen können. Möglich macht das die Aktion „Meerbuscher Sterntaler“, die das Jugendamt der Stadt Meerbusch mittlerweile schon zum zwölften Mal startet. An der Erfüllung der Kinderwünsche kann sich jeder beteiligen, der in der Vorweihnachtszeit ein gutes Werk tun möchte.

Wie funktioniert das? In der Stadtbibliothek am Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich, im Bürgerhaus an der Wittenberger Straße in Lank sowie im Foyer des Verwaltungsgebäudes am Bommershöfer Weg in Osterath stehen ab Freitag, 19. November, geschmückte „Sterntaler“-Tannenbäume bereit. An den Bäumen hängen Karten mit den jeweiligen Weihnachtswünschen der Meerbuscher Kinder, die das Jugendamt ausgewählt hat.

Damit es bei der Aktion gerecht und ausgewogen zugeht, haben alle Geschenke einen Wert von durchschnittlich 25 Euro. Eine Neuerung gibt es: Statt des Bürgerbüros am Dr.-Franz-Schütz-Platz ist nun die Stadtbibliothek der Wunschbaumstandort. Bibliotheksleiterin Heike Gennermann freut das: „Viele Familien mit Kindern kommen ohnehin gerne zu uns ins Haus, die Sterntaler-Aktion wird sicherlich auch neue Besucher anlocken.“

Nachdem Geschenkeauswahl und -verteilung im vergangenen Jahr coronabedingt komplett in digitaler Form ablaufen mussten, kehrt das Jugendamt jetzt wieder zum bekannten Ablauf zurück: Wer helfen und einen Kinderwunsch erfüllen möchte, nimmt eine Wunschkarte seiner Wahl vom Baum, wirft seine Kontaktdaten mit dem Hinweis auf das zu beschenkende Kind diskret in die Wunschbox und kauft das Geschenk. Die Wunschpaten müssen allerdings schnell sein. „Die Bereitschaft der Meerbuscher, im Advent etwas für benachteiligte Kinder in der eigenen Stadt zu tun, ist jedes Jahr riesig, die Wunschkarten sind immer innerhalb weniger Tage vergriffen“, sagt Stadtsprecher Michael Gorgs.