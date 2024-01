Meerbusch will 60.000 Bäume finanzieren Unterstützung für Nicaragua schreitet voran

60.000 Bäume für 60.000 Meerbuscher – dieses ehrgeizige Ziel hat sich die Initiative „Meerbusch goes Future“ gesetzt, um das Projekt „CommuniTree“ in Nicaragua zu unterstützen. Initiatoren sind das in Osterath ansässige Unternehmen Kyocera, der Soroptimist-Club Meerbusch sowie die Sparkasse Neuss. Inzwischen wird die ökologisch-ökonomische Hilfsaktion von einem eigens gegründeten Verein getragen.