Saubermonat März in Meerbusch Stadt unterstützt Aufräum-Aktionen

Vorbildfunktion übernehmen wie immer die Bürgervereine: Die Nierster haben ihr Dorf bereits am ersten Märzwochenende aufgeräumt, die Bösinghovener und Strümper treten am morgigen Samstag, 11. März, in Aktion. Treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr auf dem Bolzplatz an der Bösinghovener Straße und auf dem Platz „An St. Franziskus“, Osterather Straße, und auf dem Platz „Schmitterhof“, Buschstraße.