Senioren in Meerbusch : Wunschbaum im Malteserstift

Lank-Latum Der „Verein engagiert“ und die Bürgerstiftung „Wir für Meerbusch“ erfüllen Seniorenwünsche. Dafür haben sie vor Weihnachten im Malteserstift in Lank einen Wunschbaum aufgestellt.

(ena) „Ich möchte gerne mal wieder ,Mensch ärgere Dich nicht‘ spielen“, schreibt Uschi T., und auf dem Zettel von Helmut S. steht: „Ich möchte einen Spaziergang machen“. Diese und andere Wünsche hingen am Wunschbaum im Malteserstift St. Stephanus in Lank-Latum. Die Aktion „Wünsch dir was“ wurde vom „Verein engagiert“ und der Bürgerstiftung „Wir für Meerbusch“ ins Leben gerufen und vor Weihnachten umgesetzt. Die Leiterin des Malteserstifts, Elke Jahn-Engelbert, und ihr Team unterstützten das Projekt tatkräftig. Der Vorsitzende des „Vereins engagiert“, Alexander Gronwald, erklärt: „Wir wollen mit dieser Aktion kleine Wünsche älterer Mitbürger erfüllen.“ Doris Beseler, Mitglied des Stiftungsrats der Bürgerstiftung, ergänzt: „Wir waren sofort begeistert von der Idee, etwas für die Bewohner in den Meerbuscher Seniorenheimen zu initiieren.“ Winfried Spittler vom Vorstand der Bürgerstiftung bedauert, dass coronabedingt nicht alle Wünsche erfüllt werden können. Die derzeit möglichen Wünsche sollen ab dem Frühjahr realisiert werden. Aufgrund der tollen Resonanz soll es die Aktion später auch in anderen Stadtteilen geben.