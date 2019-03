Ahornbäume in Lank-Latum infiziert : Mehr als 100 Bäume vom Pilz befallen

In gebotenem Abstand: Förster Johannes Kemper im Wald hinter dem Sportplatz. Der Ahorn vorn ist befallen und muss gefällt werden. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Vor allem im Forst hinter dem Sportplatz in Lank sind Ahornbäume von der Rußrindenkrankheit befallen. Sie werden gefällt.

2006 tauchte der Name der Ahorn-Rußrindenkrankheit zum ersten Mal auf. Jetzt hat sich dieser Pilz, der vor allem den Bergahorn befällt, von Süddeutschland Richtung Norden ausgebreitet und ist auch in Meerbusch angekommen. Die ersten kranken Bäume wurden vor einigen Tagen im Forst hinter dem Sportplatz an der Pappelallee in Lank-Latum entdeckt. Für Forstexperten ist die Situation ganz klar: „Wir müssen diese Bäume fällen“, sagen Förster Johannes Kemper und Michael Betsch aus dem Grün-Fachbereich der Stadtverwaltung. Es gebe keine andere Lösung, denn die infizierten Bäume sterben auf jeden Fall ab.

Michael Betsch und sein Team haben Warnschilder in den Wäldern aufgestellt. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Der lange Sommer des vergangenen Jahres mit der ausgesprochenen Trockenheit hat dafür gesorgt, dass sich er Schimmelpilz ausbreiten konnte. Man erkennt die kranken Bäume sehr gut: Ihre Rinde ist schwarz, der Pilz wandert immer mehr den Baum entlang und geht bis an die Spitze.

Nahaufnahme: So sieht ein infizierter Bergahorn aus. Foto: RP/Stadt Meerbusch

Info Pilz befällt vor allem Ahornbäume Rußrindenkrankheit Der Schimmelpilz Cryptomstroma corticale ist ein Schwächeparasit, der vorrangig den Bergahorn befällt. Verlauf Die Sporen des Pilzes reifen unter der Baumrinde heran, dann reißt die Rinde ein und blättert ab. Dann kommen die schwarzen Pilzsporen zum Vorschein. Der Baum stirbt ab. Ursache Hitze und Trockenheit begünstigen die Ausbreitung der Krankheit – der Klimawandel macht sich bemerkbar.

Eine weitere schlechte Nachricht: „Der Pilz kann auch zu Gesundheitsstörungen führen“, so Michael Betsch. Aber nur dann, wenn jemand „intensiven Kontakt“ mit einem kranken Baum hat und vorgeschädigt ist, zum Beispiel chronisch krank ist. Betsch nennt ein Beispiel: Tobt ein Kind durch den Wald und schlägt vielleicht mit einem Stock gegen einen solchen Baum, können die Sporen im Schwall austreten und rein theoretisch eine Gefahr sein. Die Sporen halten sich unter der Rinde auf – platzt die auf, breiten sie sich aus. Darum sei es wichtig, in Wäldern aufmerksam zu sein und auf schwarz-verfärbte Bäume zu achten. „Kranke Bäume haben eine schwarze Rinde und tragen dann eben auch die Sporen in sich.“ Darum hängt die Stadtverwaltung zurzeit auch Warnschilder auf und appelliert an alle Waldbesucher, auf den vorgegebenen Wegen zu bleiben.

Das nächste Problem: Auch die Waldarbeiter, die die kranken Bäume fällen, müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen. Sie tragen Atemschutz und Ganzkörper-Schutzanzüge, dürfen auf keinen Fall in Kontakt mit den Sporen kommen. Sind die 30 bis 40 Jahre alten Bäume gefällt, müssen sie gesondert entsorgt werden, dürfen nicht wie sonst als Brennholz verkauft werden. „Sie landen in der Müllverbrennung“, so Betsch.

In dem Zusammenhang eine Information an Meerbuscher, die eventuell in ihren Privatgärten auch erkrankte Bergahorne haben. „Sie sollten unbedingt Kontakt mit einer Fachfirma aufnehmen, die diese Bäume dann fällt und gesondert entsorgt“, sagt Dana Frey aus dem Umweltbereich der Stadtverwaltung. Wie viele Bäume insgesamt in Meerbusch befallen sein können, wissen Kemper und Betsch nicht. Sie wissen nur, dass 30 Hektar der Meerbuscher Waldflächen mit Bergahorn bepflanzt sind. Und plädieren nach wie vor für einen naturnahen Waldausbau mit einer Mischung aus mehreren Bäumen. Betsch: „Wenn dann – wie jetzt – eine Baumart befallen ist, gibt es keinen Kahlschlag.“