Schule in Meerbusch : Schulabgänger feiern „Open Air“

89 junge Männer und Frauen haben am Mataré Gymnasium in Büderich ihr Abi-Zeugnis erhalten. Foto: Georg Salzburg (salz)

Büderich Sowohl am Mataré Gymnasium als auch an der Maria-Montessori-Gesamtschule in Büderich haben die Absolventen ihre Zeugnisse unter freiem Himmel erhalten. Am Mataré haben gleich vier Abiturienten einen Notenschnitt von 1,0.

Ihre letzten Monate in der Schule werden die diesjährigen Schulabgänger wohl kaum vergessen. Nicht, weil ihre Partys so wild waren und der traditionelle Abi-Streich so genial. Sondern weil sie ein sogenannter Corona-Jahrgang sind. Große Teile der Vorbereitung auf die letzten Prüfungen haben sie alleine, online auf Distanz oder in kleinen Gruppen absolviert. Umso größer war nun die Freude, dass sie es doch so gut geschafft haben.

Bei 39 der insgesamt 89 Abiturienten am Mataré Gymnasium in Büderich stand am Ende eine Eins vor dem Komma. „Gleich vier unserer Absolventen haben sogar die Note 1,0 geschafft“, berichtet der stolze Schulleiter Christian Dölls. „Und 40 Schülerinnen und Schüler haben ihre bilinguale Zusatzbescheinigung erhalten. Das hatten wir lange nicht, ein ganz toller Erfolg.“

Mehr als 400 Gäste – darunter nicht nur Angehörige und Lehrer, sondern auch Bürgermeister Christian Bommers, Erster Beigeordneter Frank Maatz, Ute Piegeler, Fachbereichsleiterin Schule, sowie Jonas Kräling, Vorsitzender im Schulausschuss – feierten mit dem nötigen Abstand mehr als drei Stunden lang unter freiem Himmel auf dem Schulhof. Es gab Klaviermusik, kurzweilige Reden und zum Auftakt eine Andacht. „Die Abiturienten haben sich richtig herausgeputzt, und die Atmosphäre war super“, so Dölls. Die meisten seiner nun ehemaligen Schülerinnen und Schüler wollen jetzt erst einmal verreisen und dann ein Studium beginnen. Dölls: „Gleich mehrere möchten Lehramt studieren, wie ich in Gesprächen erfahren habe. Das freut mich natürlich besonders.“

An der Maria-Montessori-Gesamtschule wurde in Etappen gefeiert. Foto: SMMG