Politische Bildung in Meerbusch Abschluss des Kommunalpolitischen Praktikums

Das Planspiel am fünften Praktikumstag bildete dann den Abschluss. Aufgabe der Jugendlichen war es, gemeinsam mit Kommunalpolitikern eine Ausschusssitzung zu simulieren. Dabei ging es unter anderem um die Sanierung und Beleuchtung von Radwegen im Stadtgebiet, Klimaanlagen in Schulräumen sowie Trinkwasserspendern an öffentlichen Orten. Dezernent Peter Annacker überreichte anschließend die vom Bürgermeister unterzeichneten Zertifikate „Basisbaustein für gelebte Demokratie“. „Ich fand den Aufbau des Praktikums sehr cool“, so Anna aus Osterath neben weiteren positiven Rückmeldungen in der Abschlussrunde.