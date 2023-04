Gemeinde in Meerbusch Büderich Küster von St. Mauritius geht nach 40 Jahren in den Ruhestand

Der Spruch auf dem T-Shirt entspricht schon eher dem Leben, das der Büdericher geführt hat. „Eine echte Legende verlässt das Gelände“ ist dort zu lesen und das macht deutlich, dass das kein normales Küsterleben war: „Ich war der erste hauptberufliche Küster.“ Gestartet allerdings ist der Schreiner, der das Handwerk 16 Jahre lange ausübte, auch im Ehrenamt. Sieben Jahre war er in der Gemeinde Heilig Geist ehrenamtlich tätig, kam dann nach Sankt Mauritius: „Ich bin in Büderich geboren, in dieser Kirche zur Kommunion gegangen und habe hier auch als Messdiener angefangen.“ Um als Küster angestellt zu werden, musste er die Voraussetzungen erfüllen: einen Führerschein haben, die Küsterprüfung abgelegt und handwerklich begabt sein: „Der Küsterlehrgang dauerte zwei Jahre. Die Kurse waren in Düren, dort musste ich jeden Samstag hin.“