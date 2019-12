Aus nach zehn Jahren : Abschied von der Glühweinnacht

Meerbusch 200.000 Euro für Kinder und Jugendliche in Meerbusch sind durch das Fest innerhalb von zehn Jahren zusammengekommen.

(stz) Zehn Jahre war es ein liebgewordenes Ritual einen Tag vor Weihnachten – die Glühweinnacht im Gartencenter Selders. 200.000 Euro für gute Zwecke kamen in dieser Zeit zusammen. Das Geld wurde an Organisationen in Meerbusch ausgeschüttet, die sich für Kinder und Jugendliche einsetzen. Im vorigen Jahr kamen mehr als 400 Gäste und freuten sich über viel Unterhaltung mit Showeinlagen, Musik und kulinarischer Verköstigung. Nun verabschiedet sich der Initiator Toni Selders von dem aufwändigen Fest. „Es war von Anfang an klar, dass wir genau zehn Jahre diese Veranstaltung durchführen“, sagt der Chef des gleichnamigen Unternehmens. „Es hat viel Spaß gemacht, aber es war auch viel Arbeit, die mitten im Weihnachstsgeschäft noch „on top“ kam.“