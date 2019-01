Beschwerden über Abgase : Appell: „Motor aus“ am Landsknecht

Ein typisches Bild: Die Bahn fährt durch, die Schranken sind unten, die Autos warten. Aber: Die meisten Autofahrer stellen genau dann den Motor ihres Wagens nicht ab. Foto: RP/Anna Steinhaus

Eigentlich sollen Autofahrer, die am Bahnübergang in Büderich an der geschlossenen Schranke warten, den Motor ausstellen. Das tun aber nur wenige. Auch, weil man das entsprechende Hinweis-Schild nicht mehr lesen kann.

Oben die Flugzeuge, unten der Straßenverkehr. Am Bahnübergang Landsknecht ist viel los. Wenn eine Straßenbahn der Linien U70, U74 und U76 einfährt und die Schranken die Weiterfahrt versperren, dann warten die Autos oft mehrere Minuten an den Ampeln – und das eben meistens bei laufenden Motoren. Lärm durch Motorengeräusche und Gestank sind die Folge.

Dass viele Autofahrer das „Motor aus“-Schild vorm Bahnübergang ignorieren, mag auch daran liegen, dass das Hinweisschild auf Höhe der Gaststätte Landsknecht völlig verblichen ist. „Ne, das kann ich gar nicht lesen“, sagt eine Autofahrerin, die bei roter Ampel auf die durchfahrende Bahn wartet. Auch die Stadt Meerbusch hat mittlerweile vom Zustand des Schildes erfahren. Ein neues Schild sei bereits über den Bauhof beantragt, so Stadt-Sprecher Michael Gorgs von der Pressestelle auf Anfrage unserer Redaktion. Denn die Abgase der wartenden Autos stinken nicht nur, sondern enthalten auch Stickoxid- und Feinstaubpartikel, die in Verdacht stehen, gesundheitsschädlich zu sein.

Anwohner stört die Lärm- und Schadstoffbelastung schon lange: „Es ist laut und stinkt am Landsknecht“, findet Mustafa Hjazi. Er lebt seit 20 Jahren in der Kantstraße. Außerdem ist er Hausmeister für einige Immobilien in der Nähe. Der 40-Jährige bekommt täglich mit, wie hoch die Feinstaubbelastung in der Gegend ist. Hier sei es eindeutig mehr, so Hjazi. Uwe Schmidt wohnt ebenfalls in der Kantstraße und kennt das Abgas-Problem. „So hoch steht Staub auf der Fensterbank“, sagt er und zeigt eine Fingerbreite. Doch nicht nur die Autos sind dafür verantwortlich, in großem Maße auch der Flugverkehr über Büderich. Auch der Geräuschpegel stört den 56-Jährigen. Mustafa Hjazi pflichtet ihm bei: „Das ist schon ein Stressfaktor unter diesem Lärm zu leben“.

Lesen kann man das Schild „Bitte Motor abstellen“ nicht mehr (s. Kreis). Ist das der einzige Grund, warum Autofahrer den Motor laufen lassen? Foto: RP/Anna Steinhaus

Die Stickoxid- und Feinstaubbelastung ist in vielen deutschen Großstädten ein Problem. Und eigentlich ist darum auch in der Straßenverkehrsordnung verankert, dass „unnötiger Lärm“ und „vermeidbare Abgasbelästigungen“ durch Fahrzeuge verboten sind.

„Das Hauptproblem ist, dass die Partikel aus den Abgasen immer feiner werden. Sie gehen tief in die Lungenflügel und gelangen letztendlich in den Blutkreislauf“, weiß Roman Suthold, Mobilitätsexperte des ADAC. „Es gibt zwar keine Untersuchungen oder Messwerte darüber, wie schädlich Autoabgase sind“, erklärt Lungenarzt Harald Stöcker, „aber generell steht fest, dass sie nicht gesund sind.“ Experten raten auf jeden Fall dazu, den Motor eines Autos abzustellen, wenn der Wagen länger steht. „Wer Asthma hat, ist wahrscheinlich anfälliger, und wer ständig Abgasen ausgesetzt ist, wird auch eher krank.“ Aber darüber gebe es eben keine offiziellen Erhebungen.