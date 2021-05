Bauarbeiten in Meerbusch : Kanalarbeiten auf der Dorfstraße

Im Bereich zwischen der Moerser Straße und der Theodor-Hellmich-Straße gilt auf der Dorfstraße vom 31. Mai bis 11. Juni eine Einbahnstraßenregelung. Foto: Stadt Meerbusch

Büderich Auf der Dorfstraße in Büderich starten am 31. Mai Kanalarbeiten. Deshalb gilt für Fahrzeuge in Richtung Moerser Straße voraussichtlich bis zum 11. Juni eine Umleitung.

