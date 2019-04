Zwischen Meerbusch und Krefeld : A57 wird ausgebaut – Anwohner befürchten Verkehrschaos

Meerbusch/Krefeld Die rund vier Kilometer lange Strecke zwischen dem Autobahnkreuz Meerbusch und Krefeld-Oppum soll auf sechs Spuren erweitert werden. Geplante Bauzeit: drei Jahre. Die Anwohner haben Angst vor noch mehr Lärm und Verkehr.

Um 13.21 Uhr am Montagmittag griffen NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst, Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, und Straßen-NRW-Direktorin Elfriede Sauerwein-Braksiek gemeinsam mit Hans-Jürgen Petrauschke, Landrat des Rhein-Kreises Neuss, und Meerbuschs Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage zu den Spaten und schaufelten los. Dabei beob­achtet wurden sie von zahlreichen Kommunalpolitikern, Bürgern und Medienvertretern.

Natürlich könnten so umfangreiche Bauarbeiten nicht ohne Belastungen für die Anwohner ablaufen, betonten Ferlemann und Wüst. „Da wird es Konflikte und Störungen geben“, kündigte auch Elfriede Sauerwein-Braksiek an. Und der NRW-Verkehrsminister ergänzte: „Dreck, Lärm und die Verengung von Fahrstreifen lassen sich nicht wegdigitalisieren. Aber wir versprechen, dass wir die Belastungen für die Bürger so gering wie möglich halten werden.“