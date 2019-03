Begehrte Haltestellenschilder : „Brühler Weg“ steht bald in Yokohama

Der Sammler Ota Kodo hat gleich vier Haltestellenschilder gekauft. Das Schild vom Brühler Weg behält er allerdings nicht selbst, sondern schenkt es einer Bekannten. Die lebte früher in Büderich und ist nun wieder nach Yokohama umgezogen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Die ausrangierten Meerbuscher Haltestellenschilder schmücken künftig Balkon, Garten oder Schlafzimmer.

Um 11 Uhr sollte es am Samstag losgehen mit dem Verkauf von 90 ausgemusterten Meerbuscher Haltestellenschildern. Die Raritäten waren aber so begehrt, dass schon lange vor der Zeit Scharen von Interessenten vor dem Tor des Bauhofs in Strümp auf Einlass warteten. Im Nu bildeten sich dicke Trauben um die bis zu 30 Jahre alten Schilder – und eine Schlange vor der Kasse. Für 20 Euro pro Stück wechselten die 23 Kilo schweren Souvenirs den Besitzer. Nur eine halbe Stunde später war der Hof bis auf wenige Restposten wie leer gefegt.

„Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass es so fix geht", wunderte sich Helmuth Höhn, der die Aktion für die Rheinbahn organisiert hatte. Wer exakt das Schild seiner Wahl ergattert hatte, war besonders glücklich. Karsten Bünemann und sein Sohn Jan freuten sich gleich doppelt: über die Inschrift „Zum Heidberg", ihre Heimatadresse, und den Aufkleber von Fortuna Düsseldorf rechts unten. „Wir sind Fans, der bleibt dran", beschlossen sie. Und welchen Platz haben sie für das Schmuckstück ausgeguckt? „Entweder den Garten oder den Keller, dort steht ein Beamer, da passt es auch hin.“

Petra Fischer Pylen, die sich mit Ehemann Rainer und Sohn Marc umsah, weiß genau, wo zwei der drei erworbenen Schilder hinkommen: „Wir stellen sie zu beiden Seiten unseres Dachbalkons auf, ist doch mal was anderes." Die Familie wohnt in der Uerdinger Straße und besitzt jetzt das entsprechende Schild, dazu „Rheinhafen" und „Uerdingen-Rheinbrücke". Günter Reis aus Dormagen schleppt „Siemens AG" weg. „Nein, kein Bezug, nur Deko", sagt er zufrieden.

Der Japaner Ota Kodo hat gleich vier Schilder gekauft: „Ich sammle solche Sachen." Eines wählte er allerdings mit Bedacht aus: „Brühler Weg". Die Aufschrift hat eine Bedeutung, nicht für den Meerbuscher, aber für eine Bekannte, die früher in Büderich lebte. „Sie ist wieder nach Yokohama gezogen", erzählt er. „Wenn ich sie besuche, nehme ich das Schild mit, als Überraschungsgeschenk." Auch ein Freundes-Trio aus Wuppertal wurde fündig. Tobias Quinter war auf „Haus Meer" aus, weil er damit ein persönliches Erlebnis verbindet. Tom schnappte sich „Strümp - Gymnasium", weil es die Busstrecke eines Kollegen ist. Julian Wahler sitzt selber am Steuer eines Busses. Er hat in der Nacht zuvor bis 2 Uhr gearbeitet, ist trotzdem früh aufgestanden, um mit seinen Freunden nach Meerbusch zu fahren. Erst mal ohne Plan. Jetzt hält er das Schild „Hoxdelle" fest. „Das klingt lustig. Nur deshalb habe ich es gekauft. Kommt vielleicht ins Schlafzimmer."