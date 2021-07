A44 im Kreis Soest : Betrunkener Meerbuscher (50) verursacht Unfall auf A44

Rüthen/Meerbusch Ein 50-jähriger Mann aus Meerbusch hat auf der A44 bei Rüthen im Kreis Soest einen Unfall verursacht. Der Meerbuscher war wohl betrunken, sein Führerschein wurde eingezogen.

(RP) Bei einem Verkehrsunfall auf der A 44 bei Rüthen im Kreis Soest sind in der Nacht auf Dienstag (6. Juli) sechs Personen verletzt worden. Mutmaßlicher Unfallverursacher ist ein 50-jähriger Meerbuscher. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein des Meerbuschers sicher. Nun wird gegen den Mann unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Ersten Ermittlungen zufolge rollte der Verkehr gegen 0.55 Uhr noch auf beiden Fahrstreifen auf Grund eines vorausfahrenden Schwertransporters gleichfließend in Richtung Kassel. Hier fiel Zeugen aber bereits die auffällige Fahrweise des 50-Jährigen auf. Dieser verringerte demnach zunächst seine Geschwindigkeit ohne erkennbaren Grund und benutzte ebenso unkoordiniert den Blinker seines Seats. In Höhe der Gemeinde Rüthen fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck eines VW Touran. Dessen Fahrer prallte daraufhin mit seinem voll besetzten Wagen gegen den Anhänger eines Lastwagens, das Heck eines weiteren Autos und schließlich gegen die Leitplanke. Der 43-jährige Fahrer aus Hamm und alle weiteren Insassen des VW (41, 15, 10 Jahre) wurden leicht, ein 13-Jähriger schwer verletzt. Der Meerbuscher erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Die beiden anderen Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. Zwischenzeitlich waren beide Fahrstreifen in Richtung Kassel gesperrt. Um 2.25 Uhr konnte der linke, gegen 3 Uhr auch der rechte wieder für den Verkehr frei gegeben werden.