Prozessbeginn : 45-jähriger Meerbuscher wegen schwerer Brandstiftung vor Gericht

Der Mann soll ein leerstehendes Ladenlokal in Düsseldorf angezündet haben. Zur Tatzeit schliefen in dem Wohn- und Geschäftshaus mehrere Menschen.

Dem 45-Jährigen wird vorgeworfen, in den frühen Morgenstunden des 5. März 2018 an vier Stellen in den Räumen eines ungenutzten Ladenlokals im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Düsseldorfer Münsterstraße 165 Feuer gelegt zu haben. Das Ladenlokal war damals komplett ausgebrannt. Zu diesem Zeitpunkt war der Meerbuscher auch der Pächter des Kiosk.