Protest der Landwirte in Meerbusch 40 Traktoren fahren durch Meerbusch

„Ist der Bauer ruiniert, wird dein Essen importiert!“ und „Wir machen euch satt! Doch die Politik macht uns platt!“ Solche Sprüche waren auf Bannern an rund 40 Traktoren zu lesen. Am Morgen sowie am Nachmittag waren die örtlichen Landwirte als Kundgebung durch die Stadt gefahren. „Alles ohne Besondere Vorkommnisse“, vermeldet Bauer Rainer Roos. Zwar habe man durchaus Staus in den einzelnen Ortschaften verursacht, aber kein Chaos verbreitet. Die Resonanz in der Bevölkerung sei positiv gewesen. Am heutigen Dienstag laden die Bauern an Info-Ständen auf dem Alten Schulhof in Lank, in Osterath sowie auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich ab etwa 16 Uhr zum Gespräch ein. T/F: sug