Kultur in Meerbusch 40 Jahre Ballettschule auf der Bühne

Nicht selten haben schon die Mütter der jetzigen Mitwirkenden die 1974 in Meerbusch gegründete Ballettschule von Adri und Greetje Groenendyk besucht, beide gehörten zuvor zur Ballett-Compagnie der Deutschen Oper am Rhein. Auch in der eigenen Familie setzt sich die Tradition fort. Ihre Enkelinnen Mieke (13) und Hattie (8) spinnen im „verzauberten Märchenbuch“ in den Rollen der Enkelinnen den roten Faden. Legt ihre Omi bei ihnen strengere Maßstäbe an? „Ja!“ ruft Hattie sofort, hat dabei aber ein Strahlen auf dem Gesicht. Ihre Schwester schwächt das Urteil etwas ab: „Sie ahnt eben, dass auf uns vielleicht mehr geguckt wird als auf andere.“