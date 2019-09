4. Meerbuscher Gesundheitstag : Meerbuscher wollen gesund bleiben

Mehr als 3000 Besucher haben den 4. Gesundheitstag in der St. Mauritius Therapieklinik besucht. Es gab Podiumsdiskussionen, Vorträge von Spezialisten und umfangreiche Informationen von mehr als 60 Ausstellern.

Der Dreh- und Angelpunkt Meerbuschs lag am Samstag in Osterath. Der 4. Meerbuscher Gesundheitstag unter dem Motto „Meerbusch. Bleib. Gesund.“ hat – vom Veranstalter Niederrhein Netzwerk geschätzt – mehr als 3000 Besucher in und um die St. Mauritius Therapieklinik gelockt.