Amtsgericht Neuss : Meerbuscher Unternehmer vom Vorwurf der Körperverletzung freigesprochen

Meerbusch (mape) Die Vorwürfe waren heftig, am Ende steht jedoch ein Freispruch: Ohne Verurteilung ist am Amtsgericht Neuss der Prozess gegen einen Taxi-Unternehmer aus Meerbusch zu Ende gegangen. Der 37-Jährige soll im Oktober 2019 seine Freundin in Meerbusch attackiert und schwer verletzt haben. Jetzt sind die beiden verlobt, sodass sie vor Gericht die Aussage verweigerte.