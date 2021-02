Meerbuscher (37) steht vor Gericht : Prozess um blutiges Beziehungsdrama geplatzt

Meerbusch/Neuss Ein 37-jähriger Meerbuscher soll seine ehemalige Lebensgefährtin im Oktober 2019 geschlagen und getreten haben. Das Opfer erlitt dadurch laut Ermittlungen blutige Kopfverletzungen. Nun soll das Verfahren am 11. März neu aufgerollt werden.

Am Neusser Amtsgericht ist am Dienstag das Verfahren um ein angeblich blutiges Beziehungsdrama in Meerbusch nach nur wenigen Minuten geplatzt. Der Grund: Weder das Opfer noch beteiligte Polizeibeamte waren als Zeugen erschienen. Jetzt soll der Prozess Mitte März neu aufgerollt werden.