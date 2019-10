Teure Uhr gestohlen : Trickdiebin stiehlt Rolex vom Handgelenk

Opfer eines dreisten Diebstahls wurde eine 75-Jährige auf einem Parkplatz an der Dorfstraße.

(RP) Opfer eines dreisten Diebstahls wurde eine 75-Jährige auf einem Parkplatz an der Dorfstraße. Eine bislang unbekannte Täterin hatte sie zunächst in ein Gespräch verwickelt und ihr dann in einem unbedachten Moment eine wertvolle Uhr vom Armgelenk gezogen.

Die ältere Dame war am Montag um 10.30 Uhr in ihr Auto eingestiegen, als sie plötzlich von einer Frau angesprochen wurde. Die Unbekannte habe sie nach einer Putzstelle und etwas Kleingeld gefragt. Über die kleine Spende von zwei Euro freute sich die Bittstellerin offenbar so sehr, dass sie sich durch die offene Fahrertür lehnte und die Seniorin stürmisch zu umarmen versuchte. Anschließend ging sie davon. Erst kurz darauf bemerkte die Meerbuscherin, dass die Uhr an ihrem Handgelenk fehlte. Dabei handelt es sich um eine Rolex vom Typ: Oyster Perpetual Cosmograph Daytona in Roségold. Geschätzter Wert: etwa 30.000 Euro. Die Fahndung der Polizei nach der Tatverdächtigen verlief bislang ohne Erfolg.